Великобритания официально вышла из состава Евросоюза

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенное Королевство перестало быть частью Евросоюза. Членство Великобритании в европейском сообществе, продлившееся 47 лет, официально завершилось. Таким образом, была реализована воля британцев, которые на референдуме 2016 года с перевесом в 1,3 млн голосов (52% против 48%) высказались за выход из ЕС, сообщает ТАСС.

Начало нового этапа в жизни страны тысячи сторонников Brexit, собравшиеся в центре Лондона, отметили ликующими криками и взмахами британских флагов. Основным местом празднования "развода" Лондона и Брюсселя стала Парламентская площадь.

За час до официального выхода из ЕС премьер-министр Борис Джонсон выступил с обращением к нации, рассказав о приоритетах Великобритании в новых условиях. По его мнению, необходимо устранить перекосы в развитии различных регионов страны. "Это рассвет новой эры, в которой мы более не согласимся с тем, чтобы возможности в жизни вас и ваших семей зависели от того, в какой части страны вы живете. Это тот момент, когда мы начинаем объединяться и выходить на новый уровень", - сказал он.

Вслед за официальным выходом из Евросоюза вступил в силу переходный период, который продлится до 31 декабря текущего года. Этот 11-месячный отрезок времени был специально согласован для того, чтобы избежать потрясений, которые может вызвать Brexit. В это время Соединенное Королевство и 27 оставшихся в ЕС стран продолжат существовать так, как будто никакого "развода" не было. За этот период стороны намерены согласовать все условия будущего сосуществования и взаимодействия, прежде всего попытаться заключить соглашение о свободной торговле.-0-