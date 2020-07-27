Великобритания ограничила рекламу жирных продуктов для борьбы с COVID-19

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Великобритании пересмотрели программу по борьбе с ожирением населения из-за риска осложнений при COVID-19 для людей с лишним весом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт британского правительства.

Как отмечают британские власти, ожирение - одна из крупнейших проблем страны: почти у двух третей совершеннолетних британцев (63%) есть лишний вес, каждый третий ребенок покидает начальную школу с диагностированным ожирением или избыточным весом. Расходы на связанные с этим диагнозом заболевания обходятся государственной системе здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS) в 6 млрд фунтов стерлингов в год. У людей с ожирением, как отмечают власти, повышается риск смерти от COVID-19. По информации Euronews, почти 8% зараженных COVID-19 британцев, попавших в реанимацию в критическом состоянии, страдали от ожирения в тяжелой форме.

Во время новой кампании в Великобритании запретят показывать рекламу продуктов с высоким содержанием жира, сахара и соли по телевизору и в интернете до 21.00 по местному времени. Британские власти собираются обсудить и полный запрет на онлайн-рекламу вредных продуктов в любое время.

Помимо этого, под запрет попало продвижение вредной еды с помощью рекламных акций "купи один, получи второй бесплатно". Власти запретят подобную рекламу в интернете и не позволят размещать товары с высоким содержанием сахара, соли и жира в первых рядах на полках и на видных местах (у кассы, при входе) в магазинах. Торговые объекты будут поощряться за продвижение здорового питания и скидки на полезные продукты.

Кроме того, в Великобритании обяжут рестораны, кафе и закусочные указывать количество калорий для продаваемых блюд. До конца года власти обсудят и маркировку алкоголя, поскольку более 80% опрошенных британцев не знают о его калорийности.

"Похудеть - это сложно, но, решившись на небольшие перемены, мы все сможем почувствовать себя стройнее и здоровее", - заявил британский премьер-министр Борис Джонсон. Как отмечает Bloomberg, пандемия и его собственный опыт заражения COVID-19 убедили премьера в необходимости борьбы с ожирением. "Если мы все внесем свою лепту, мы сможем уменьшить риски для здоровья и защититься от коронавируса, а также снизить нагрузку на систему здравоохранения", - добавил Борис Джонсон.-0-