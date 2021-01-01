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01 января 2021, 10:43

Великобритания окончательно покинула Евросоюз

Фото EPA
Фото EPA
Новости темы "Выход Великобритании из ЕС"
Лидеры ЕС и Великобритании 30 декабря подпишут соглашение по торговле после Brexit
Послы ЕС одобрили соглашение с Великобританией по Brexit

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенное Королевство окончательно покинуло Европейский союз (ЕС), завершив выход из единого рынка и таможенного союза ЕС. Ровно в 00:00 по центральноевропейскому времени (02:00 мск) между Лондоном и Брюсселем перестал действовать 11-месячный переходный период, когда на королевство после официального Brexit распространялись все те же нормы, правила и преимущества, как и на любого другого члена сообщества, сообщает ТАСС.

Таким образом, спустя четыре с половиной года после референдума (23 июля 2016 года) была реализована выраженная на нем воля британцев, и королевство перестало входить в единый рынок и таможенный союз ЕС, а взаимодействие с Евросоюзом перешло на новый уровень. Отныне регулироваться оно будет соглашением о двусторонних отношениях после завершения процесса выхода Соединенного Королевства из состава сообщества.

Достигнутая в последний момент договоренность позволила избежать выхода по жесткому сценарию. Однако вступающие с 1 января правила все же значительным образом изменят порядок жизни по обе стороны Ла-Манша. Процесс Brexit завершен, но процесс притирки Великобритании и ЕС друг к другу в новых условиях только начинается.

Самое большое преимущество документа, принятого в канун католического и протестантского рождества (24 декабря), состоит в том, что между королевством и сообществом будет создана зона свободной торговли для товаров и услуг без квот и тарифов. Не реализовался самый мрачный сценарий, при котором торговля велась бы по правилам Всемирной торговой организации, то есть с применением всех возможных пошлин. Учитывая, что половина всех импортируемых королевством товаров поступает из Европы, риск взлета цен на сотни позиций продуктов был очень велик.

Вместе с тем торговля все же не будет столь простой, как до этого. Между Великобританией и ЕС введен таможенный, санитарный и фитосанитарный контроль, а к правилам определения страны происхождения товаров будут применяться дополнительные условия. Для транспортных фирм это может означать дополнительные задержки с оформлением грузов.

Больше всего новые изменения коснутся жизни обычных граждан, пересекающих границы королевства или ЕС. Так, на Великобританию перестали распространяться принципы единого рынка ЕС: отсутствие контроля движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы внутри сообщества.

С 1 января британские граждане не смогут избежать проверок на границах сообщества, будут лишены возможности пользоваться европейским паспортом домашних животных, а безвизовое пребывание на территории ЕС будет ограничено 90 днями (за полгода), то есть стандартные условия безвиза для краткосрочных поездок. Британцам в Европе отныне придется платить за сотовый роуминг, который между государствами ЕС отсутствует.

Если раньше британцы могли просто устроиться на работу, словно у себя дома, то отныне им придется получать специальную визу. Лондон также вышел из масштабной европейской программы по обмену студентами и преподавателями Erasmus, объясняя это слишком высокими расходами.-0-

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