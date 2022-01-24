Великобритания отменит самоизоляцию для непривитых от коронавируса туристов

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Великобритании отменят самоизоляцию для въезжающих в страну пассажиров, не привитых от COVID-19. Об этом заявил глава Минтранса страны Грант Шэппс, сообщает ТАСС.

"Сегодня я могу объявить, что пассажирам, которые не подходят под определение полностью привитых, отныне не будет требоваться сдавать анализ на 8-й день после прибытия или уходить на самоизоляцию. Им нужно будет заполнить форму на въезд, чтобы продемонстрировать отрицательный тест, сданный за два дня до поездки, и они должны будут сдать ПЦР-тест после прибытия. Это еще один шаг, который приближает нас к нормальности", - сказал Грант Шэппс.

До настоящего момента под определение "не полностью привитых" попадали как совершенно непривитые люди, так и люди, вакцинированные препаратами, не одобренными в Великобритании. Объявленные меры вступят в силу 11 февраля. Что касается людей, прошедших полностью курс вакцинации одобренными в королевстве препаратами, то им при въезде в страну вообще не понадобится сдавать какие-либо тесты.

Грант Шэппс также рассказал о планах правительства больше не помещать в строгий карантин лиц, прибывающих из стран, где распространяются новые и потенциально опасные штаммы COVID-19. "Хотя возможность внесения стран в красный список будет сохраняться в целях защиты от завоза новых и вызывающих тревогу штаммов коронавируса из-за рубежа, мы намерены заменить систему регулируемого карантина на другие меры, включая изоляцию на дому, при условии что соответствующие требования будут строго соблюдаться", - сказал министр.-0-