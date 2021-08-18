Великобритания примет около 20 тыс. афганских беженцев

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Великобритании согласовали пятилетнюю программу переселения, предполагающую, что королевство примет около 20 тыс. беженцев из Афганистана, сообщает газета The Guardian.Жителям Афганистана, которые вынуждены покинуть свои дома или столкнулись с угрозой преследования со стороны талибов, будет предложено убежище в Великобритании на постоянной основе. Подобную программу Великобритания ранее осуществляла, чтобы принять сирийских беженцев. Согласно программе, приоритет будет отдаваться женщинам, детям и представителям религиозных меньшинств."Великобритания в долгу перед всеми, кто работал с нами, чтобы сделать Афганистан лучше за последние 20 лет. Многие из них, особенно женщины, сейчас срочно нуждаются в нашей помощи", - заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.Министерство внутренних дел Великобритании готовится к тому, что 5 тыс. человек приедут в страну до конца этого года."Я хочу, чтобы мы как нация сделали все возможное, чтобы оказать поддержку наиболее уязвимым беженцам из Афганистана, чтобы они могли начать новую жизнь в безопасности в Великобритании, вдали от тирании и угнетений, с которыми они сейчас сталкиваются", - приводит слова министра внутренних дел Великобритании Прити Патель газета The Herald. Министр также призвала ЕС и другие страны следовать британскому примеру.По данным издания, 520 дипломатов, британских граждан и афганцев покинули Кабул военными рейсами. Ожидается, что в ближайшие дни их будет больше.Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.-0-