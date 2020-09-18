Великобритания рассматривает введение повторного локдауна

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Великобритании рассматривают вопрос о введении второй общенациональной изоляции в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19. Особенно сложная эпидситуация наблюдается в некоторых частях северной Англии и в Лондоне, сообщает Reuters .

В течение последних нескольких недель в Великобритании ежедневно выявляют около 3 тыс. новых случаев COVID-19, однако эксперты прогнозируют, что в скором времени это число может возрасти до 6 тыс. в день. При этом, обращают внимание представители Минздрава королевства, наметилась стойкая тенденция роста заболеваемости среди людей младше 35 лет.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок рассказал, что количество госпитализаций больных COVID-19 в Великобритании удваивается каждые восемь дней. Отвечая на вопрос Sky News о перспективе второй общенациональной блокировки в следующем месяце, Хэнкок сказал, что полная изоляция является крайней мерой, однако правительство сделает все возможное для борьбы с вирусом.

При этом в отдельных регионах Великобритании в связи с ростом заболеваемости коронавирусом уже ввели некоторые ограничения. В частности, в Мерсисайде, Уоррингтоне, Халтоне и частично в Ланкашире жителям запретили общаться с людьми за пределами своей семьи. Также там постановили закрывать с 22.00 до 5.00 развлекательные заведения, включая рестораны, пабы и кинотеатры. Жители перечисленных районов должны пользоваться общественным транспортом только для важных целей (к примеру, для поездок в школу или на работу), а также избегать посещения любительских и полупрофессиональных спортивных мероприятий в качестве зрителей.

Согласно собранным Университетом Джонса Хопкинса данным, по количеству летальных исходов среди пациентов с COVID-19 Соединенное Королевство занимает пятую строчку в мире после США, Бразилии, Индии и Мексики. В Великобритании скончались более 41 тыс. зараженных COVID-19. По состоянию на 18 сентября в Соединенном Королевстве подтверждено 384 тыс. случаев коронавируса.-0-