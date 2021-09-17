Великобритания смягчает правила въезда

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17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Великобритании существенно смягчают правила въезда в королевство, сообщает ТАСС.
Глава британского Минтранса Грант Шэппс на своей странице в Twitter указал, что с 4 октября полностью привитым путешественникам из большинства стран необходимо сдать лишь один недорогой тест на COVID-19 по приезде в Великобританию.
Министр подчеркнул, что снять часть ограничений позволяет успех программы массовой вакцинации: привиты почти 90% жителей страны старше 16 лет.
Смягчение правил въезда в Великобританию не касается людей, которые не привиты одобренными в королевстве вакцинами.-0-