Великобритания собрала $1 млрд для вакцинации в развивающихся странах

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великобритания сумела привлечь $1 млрд для проведения вакцинации от коронавируса в 92 развивающихся странах. Об этом рассказали в британском постпредстве при ООН в связи с началом трехдневного "виртуального визита" в Великобританию генсека организации Антониу Гутерриша, сообщает ТАСС.

"Великобритания на данный момент привлекла $1 млрд от международных доноров, чтобы помочь наиболее уязвимым странам получить доступ к вакцинам от коронавируса и остановить распространение пандемии", - информировали в дипмиссии.

Эти средства будут направлены на дополнительное финансирование механизма COVAX AMC (Advance Market Commitment). "Это включает $548 млн собственного вклада страны. Такая сумма позволит обеспечить 1 млрд доз вакцины для 92 развивающихся стран в этом году", - пояснили в постпредстве.

"Совершенно естественно, что к 75-летию ООН Великобритания вместе с союзниками сделала доступным 1 млрд доз вакцины против коронавируса для уязвимых стран", - говорится в распространенном постпредством заявлении министра иностранных дел Соединенного Королевства Доминика Рааба.-0-