Великобритания стала первой страной в Западной Европе, где число заразившихся коронавирусом превысило 3 млн

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В субботу в Великобритании было зафиксировано 59 937 случаев заражения коронавирусом за сутки, в результате чего общее количество инфицированных достигло 3 017 409. По данным Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, это самый высокий показатель в Европе и пятое место в мире, сообщает Bloomberg.

По информации издания, 31 октября в стране был зарегистрирован 1 млн случаев, а через семь недель, 19 декабря, этот показатель удвоился. Потребовалось всего три недели, чтобы достичь 3 млн случаев.

Сообщается также, что за сутки в Великобритании умерли 1 035 человек, в результате чего общее число смертей превысило 80 800 человек, что также является самым большим показателем в Европе.

Новый штамм коронавируса привел к всплеску случаев заболевания, вынудив правительство Великобритании ввести в стране третий общенациональный карантин.-0-