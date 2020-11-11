Великобритания стала пятой страной, где число летальных исходов от коронавируса превысило 50 тыс.

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число смертей от коронавируса в Великобритании в среду превысило 50 тыс., сообщает Associated Press.

По информации британского правительства, за последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 595 пациентов. Всего же с начала пандемии в Великобритании скончались 50 365 человек. На данный момент этот показатель является самым высоким в Европе.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, ранее показатель в 50 тыс. летальных исходов был зафиксирован в США, Бразилии, Индии и Мексике.-0-