Великобритания ужесточает COVID-ограничения

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Великобритании с 31 декабря расширяют действие максимальных ограничительных мер по борьбе с коронавирусом на большую часть территории страны в связи с быстрым распространением нового штамма. Об этом заявил сегодня министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок, сообщает ТАСС.

"По причине распространения нового варианта коронавируса теперь три четверти населения Англии будут жить в условиях максимально строгих ограничений", - сказал глава ведомства Мэтт Хэнкок. Он отметил, что данные меры будут действовать в том числе в Бирмингеме - втором по численности населения английском городе после Лондона. В британской столице и на юго-востоке Англии самые жесткие ограничения действуют с 20 декабря.-0-