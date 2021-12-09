Великобритания ужесточает санитарные меры из-за распространения омикрон-штамма

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Великобритании объявили об ужесточении санитарных мер в стране из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Запасной план британского правительства на случай резкого роста заболеваемости в зимний период включает рекомендацию работодателям вернуть сотрудников на удаленную работу с начала следующей недели. Ношение масок вновь станет обязательным в большинстве закрытых помещений за исключением случаев, когда это "непрактично". На следующей неделе на территории Англии также впервые будет введено обязательное требование демонстрировать электронное свидетельство о полной вакцинации при посещении некоторых массовых мероприятий и ночных клубов.

В Великобритании, как и в ЮАР, число случаев заражения штаммом "омикрон", удваивается каждые 2-3 дня, что говорит о крайне высокой способности этого штамма к распространению даже по сравнению с "дельтой". Власти королевства активизируют программу ревакцинации населения в надежде сдержать темпы распространения вируса.-0-