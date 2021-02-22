Великобритания возобновит международное сообщение для туристов не ранее 17 мая

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великобритания возобновит полноценное авиасообщение с другими странами не ранее 17 мая. Об этом говорится в представленном правительством страны плане поэтапной отмены ограничений, вызванных пандемией COVID-19, передает ТАСС.

В документе указано, что рабочая группа при правительстве к 12 апреля представит отчет с рекомендациями для безопасного возобновления международных поездок. "После этого правительство определит, когда следует возобновить международные поездки, что произойдет не ранее 17 мая", - отмечается в тексте плана.

В настоящий момент британцам запрещены все поездки за рубеж, кроме жизненно необходимых. Иностранным туристам, которые не обладают видом на жительство или долгосрочной визой, въезд в страну запрещен. Лица, которые прибывают из 33 государств, в том числе Португалии, ОАЭ, всех стран Южной Америки, ЮАР и соседних с нею стран, обязаны провести 10 дней карантина в гостинице за свой счет.-0-