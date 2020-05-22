Великобритания введет двухнедельный карантин для въезжающих в страну

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Великобритании с 8 июня введет для всех прибывающих в страну обязательное соблюдение режима самоизоляции на протяжении 14 дней. Об этой мере борьбы с распространением коронавируса заявила на брифинге в Лондоне глава МВД Соединенного Королевства Прити Пател, сообщает ТАСС.

Министр отметила, что новые правила распространяются на всех въезжающих в Соединенное Королевство за редким исключением. Штраф за нарушение карантина составит около $1,2 тыс. по текущему курсу.

В список тех, кого новый режим не коснется, попали граждане, проживающие на территориях единого иммиграционного пространства, включающего Соединенное Королевство, Ирландию, Нормандские острова, а также остров Мэн.-0-