Великобритания вводит для путешественников обязательный тест на Covid-19 и карантин

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции в пятницу объявил о нововведениях, касающихся путешествий, которые начнут действовать с утра 18 января, сообщает BBC.

Любой, кто прилетит в страну из-за границы с 18 января, должен будет предъявить справку об отрицательном результате теста на коронавирус. После этого прибывающите должны будут находиться в карантин до 10 дней. Новые правила будут действовать как минимум до 15 февраля.

По словам Джонсона, Великобритания вынуждена пойти на эти меры, чтобы "защитить себя от риска появления еще не идентифицированных новых штаммов Covid". "Жизненно важно принять дополнительные меры сейчас, когда изо дня в день мы делаем такие усилия в защите населения", - сказал он.