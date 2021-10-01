Великобритания запретила въезд в страну гражданам ЕС без загранпаспортов

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждане Евросоюза с сегодняшнего дня не смогут въезжать в Великобританию по своим национальным удостоверениям личности и будут обязаны предъявлять на границе загранпаспорт. Изменение правил, уравнявшее жителей ЕС, Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и Швейцарии с гражданами третьих стран, вступило в силу с 1 октября. Об этом сообщает ТАСС.

Такое решение было анонсировано Лондоном еще в октябре прошлого года. Основной целью шага, сделать который стало возможно после выхода Великобритании из Евросоюза, была заявлена борьба с поддельными удостоверениями личности. По данным британского МВД, европейские национальные удостоверения личности - одни из самых часто изымаемых на британской границе фальшивых документов.

Новые правила не распространяются на проживающих в Великобритании граждан ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии, которые до 30 июня этого года успели подать документы на получение полного или частичного статуса оседлости. Они смогут въезжать в королевство по национальному удостоверению личности вплоть до 31 декабря 2025 года. По данным на конец августа, таких разрешений было выдано около 5,4 млн.-0-