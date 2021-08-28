Великобритания завершила операцию по эвакуации гражданских лиц и военнослужащих из Афганистана

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британские власти завершили операцию по эвакуации из Кабула гражданских лиц, военнослужащих, а также афганцев, помогавших Лондону во время многолетней военной операции в Афганистане. Об этом заявил посол Великобритании в этой стране Лори Бристоу, сообщает ТАСС.

По его словам, с 13 августа правительство Соединенного Королевства вывезло из Афганистана около 15 тыс. гражданских лиц и 1 тыс. военнослужащих. "Настало время завершить эту фазу операции, но мы не забыли о тех людях, которые все еще хотят покинуть страну. Мы продолжим делать все возможное, чтобы помочь им. Мы также не забыли храбрый и достойный народ Афганистана. Они заслуживают жить в мире и безопасности", - подчеркнул Лори Бристоу в видеообращении из аэропорта Кабула, которое он выложил на своей странице в Twitter.

Между тем телеканал Sky News со ссылкой на источники в военных кругах сообщил, что небольшое число военнослужащих королевства по-прежнему остается в аэропорту Кабула и будет доставлено на родину в ближайшие часы.-0-

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