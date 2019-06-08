Венесуэла открывает границу с Колумбией

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро открывает границу с Колумбией. Об этом он написал в своем официальном твиттер-аккаунте.
"В полном осуществлении нашего суверенитета, я приказал открыть пограничные переходы с Колумбией в штате Тачира, начиная с 8 июня. Мы народ мира, который решительно защищает нашу независимость и самоопределение", - написал Николас Мадуро.
Как сообщалось, 23 февраля Николас Мадуро заявил, что Венесуэла разрывает дипломатические и политические отношения с Колумбией. В этот же день вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что власти страны приняли решение о временном закрытии трех мостовых переходов в Колумбию.-0-
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