Венесуэла увеличивает экспорт нефти второй месяц подряд

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт сырой нефти из Венесуэлы растет второй месяц подряд. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По информации агентства, в апреле экспорт возрос до 739,4 тыс. баррелей в сутки и достиг самого высокого уровня за три месяца - на 9,6 процента больше, чем в марте. Мексиканская Schlager Business экспортировала больше всех - 61 процент сырой нефти Венесуэлы.

Не менее 65 процентов венесуэльской нефти в апреле было экспортировано в Китай, сообщает Bloomberg.-0-