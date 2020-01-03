Венесуэльская нефть будет продаваться за криптовалюту петро

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году Венесуэла будет продавать нефть и часть добываемого золота за криптовалюту петро. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро.

"Мы собираемся продавать венесуэльскую нефть в петро. Мы уже продаем железо и сталь Венесуэлы за петро. У нас также есть подписанный контракт на продажу нефти, стали, железа, алюминия, и мы собираемся продавать часть добываемого золота в петро", - цитирует слова президента газета El Nacional.

Криптовалюта активно входит в повседневную жизнь венесуэльцев. По словам Николаса Мадуро, выплаты пенсионерам и государственным служащим через петро, приуроченные к новогодним праздникам, оказались хорошим тестом на использование криптовалюты в ежедневных транзакциях в стране. По крайней мере шесть миллионов семей в Венесуэле использовали петро в качестве способа оплаты для покупки услуг во время новогодних праздников.

Продажа криптовалюты в Венесуэле началась 20 февраля 2018 года. Ее стоимость приравнена к цене барреля добываемой в стране нефти.-0-