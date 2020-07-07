Венецианский кинофестиваль пройдет со 2 по 12 сентября

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общее количество фильмов официальной программы 77-го Венецианского кинофестиваля уменьшат, а показы картин основного конкурса и конкурса "Горизонты", а также внеконкурсного показа проведут с учетом всех предосторожностей из-за риска распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию международного кинофестиваля, проведение которого запланировано со 2 по 12 сентября.

Онлайн-формат проведения организаторы не рассматривают. Как ТАСС сообщили в пресс-службе фестиваля, онлайн пройдет только конкурс "Виртуальная реальность". В нем представлены экспериментальные работы в смешанной технике с применением трехмерного изображения.

"Фильмы и пресс-конференции будут проходить очно в залах", - объяснили в пресс-службе.

Все показы состоятся, как обычно, в залах на острове Лидо, организаторы добавят две открытые площадки. Внеконкурсной секции Sconfini ("На грани") в этом году не будет. Программу "Венецианская классика", в рамках которой на конкурсной основе представляются отреставрированные шедевры мирового кинематографа, а также документальные ленты о кино, перенесут в Болонью. Показы там пройдут с 25 по 31 августа.

Полная программа фестиваля будет известна 28 июля. Тогда же объявят детали проведения смотра в условиях пандемии.

Венецианский кинофестиваль - единственный из крупнейших кинофорумов не отменялся, сроки его проведения не переносились.-0-