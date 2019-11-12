Венецию затопило из-за дождей

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень воды в каналах Венеции повысился на 1,27 м. Затоплены кафе, магазины, нижние этажи жилых домов и отелей, сообщает
Туристам в Венеции, как и жителям города, пришлось надеть высокие сапоги и воспользоваться специально сконструированными мостками, чтобы преодолеть затопленные улицы и площади города.
Несмотря на природный катаклизм, некоторые достопримечательности продолжали работать по расписанию. Так, Дворец Дожей, расположенный на площади Сан-Марко, принимал всех желающих. К его входу проложили приподнятую над водой дорожку. Многие отели запаслись одноразовыми пластиковыми бахилами до колена, чтобы раздавать их своим гостям.
Жители Италии были заранее оповещены о возможном повышении уровня воды. В качестве мер предосторожности в некоторых регионах страны власти решили закрыть детские сады и школы.-0-
Фото AP