Венгерский центр здравоохранения окончательно одобрил применение "Спутника V"

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр общественного здравоохранения постановил, что российский препарат от нового коронавируса "Спутник V" можно начать применять в Венгрии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра трудовых ресурсов Венгрии Миклоша Каслера.

По словам министра, Национальный центр общественного здравоохранения завершил официальные исследования вакцины "Спутник V", в результате которых был сделан вывод о том, что вакцина соответствует характеристикам производителя с точки зрения качества лекарственного средства и может использоваться на людях. "Согласно решению компетентного органа, после вакцин против коронавируса компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca для использования в Венгрии одобрена еще одна вакцина - "Спутник V". Таким образом, теперь у нас есть четыре вакцины для борьбы с коронавирусом", - написал Миклош Каслер в Facebook.

Венгрия в ноябре 2020 года стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы вакцины "Спутник V" для проведения исследований. В январе этого года Национальный институт фармакологии и безопасности питания Венгрии завершил изучение документации об этой вакцине и одобрил предварительный допуск этого препарата. Окончательное решение о применении российской вакцины должен был принять только Национальный центр общественного здравоохранения.-0-