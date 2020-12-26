Венгрия первой из стран ЕС начала вакцинацию от коронавируса

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Венгрия начала вакцинацию от COVID-19, за день до начала вакцинации в таких странах, как Франция и Германия. Об этом сообщает Reuters.

Первыми вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech, ввели передовым работникам больниц Будапешта. Первая партия доз позволит вакцинировать 4875 человек, сообщило государственное информационное агентство MTI.

Первой, сделали прививку Адриенне Кертес, врачу центральной больницы Дель-Пешта.

Венгерская вакцинация началась за день до того, как другие страны, включая Францию, Германию, Италию, Австрию, Португалию и Испанию, планируют начать массовую вакцинацию.-0-