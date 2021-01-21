Венгрия первой в ЕС разрешила применение российской вакцины "Спутник V"

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Регулирующий орган Венгрии дал предварительное разрешение на использование в стране вакцины против коронавируса, произведенной AstraZeneca, а также российской вакцины "Спутник V", сообщает Reuters.
В администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сообщили, что министр иностранных дел страны Петер Сийярто отправился сегодня в Москву для обсуждения вопросов по вакцине "Спутник V".
По данным ТАСС, Российский фонд прямых инвестиций подтвердил регистрацию российской вакцины Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии. "Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины "Спутник V" на своей территории. Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований "Спутник V" в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии", - указано в сообщении.-0-