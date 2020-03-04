Верховная Рада одобрила отставку премьер-министра Украины

4 марта, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Верховная Рада Украины уволила Алексея Гончарука с должности премьер-министра страны. Соответствующий проект постановления поддержали 353 депутата сегодня на внеочередном заседании парламента.

Уточняется, что 3 марта Алексей Гончарук подал в Раду заявление об отставке. На его место планируется назначить действующего вице-премьера, министра развития громад и территорий Дениса Шмыгаля.

Алексей Гончарук был избран премьер-министром 29 августа 2019 года. До этого он возглавлял аналитическую организацию "Офис эффективного регулирования" (BRDO).

4 октября 2019 года Верховная Рада Украины утвердила Программу деятельности правительства, предложенную Алексеем Гончаруком. Согласно закону о Кабмине, после утверждения программы парламент 12 месяцев не может рассматривать вопрос об ответственности правительства и уволить его. Увольнение возможно только если премьер-министр сам напишет соответствующее заявление.-0-