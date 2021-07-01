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01 июля 2021, 17:57

Верховная рада приняла закон о коренных народах Украины - русские в их число не вошли

Фото из архива
Фото из архива

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховная рада Украины одобрила закон президента страны Владимира Зеленского о коренных народах. Согласно документу, такими народами в Украине признают крымских татар, караимов и крымчаков, русские в их число не вошли. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на трансляцию заседания рады.

Документ поддержали 325 депутатов.

В законе дается определение понятию "коренной народ Украины" - это автохтонная (коренная по происхождению. - Прим. БЕЛТА) этническая общность, сформировавшаяся на территории Украины, которая является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами страны.

"Коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы, крымчаки", - сказано в документе.

Закон запрещает отрицать этническую принадлежность или этническую самобытность коренных народов Украины.

Подчеркивается, что коренные народы имеют право на самоопределение, на равную правовую защиту, на собственную национальную символику и порядок ее применения с соблюдением законов Украины, а также право передавать будущим поколениям свою историю, языки, традиции, письменность и литературу.

Коренным народам предоставили право на создание собственных учебных заведений или сотрудничество с другими заведениями для обеспечения изучения своего языка, истории, культуры и обучения на языке коренного народа.

"Государство гарантирует возможность изучения языков коренных народов Украины", - сказано в законе.

Кроме того, представителям коренных народов дали право представлять Украину на международной арене в составе украинских делегаций, а также в международных переговорах, касающихся прав коренных народов.-0-

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