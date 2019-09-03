Верховная рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности

3 сентября, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Верховная рада Украины внесла изменения в Конституцию страны относительно неприкосновенности народных депутатов Украины.

За соответствующий закон проголосовали 373 народных депутата при минимально необходимых 300.

Законопроект предусматривает исключение из статьи 80 Конституции положение, которое гарантирует депутатскую неприкосновенность парламентариям, а также невозможность быть привлеченными к уголовной ответственности, задержанными или арестованными без согласия Верховной рады. Таким образом, в статье 80 Конституции останется лишь норма о том, что "народные депутаты Украины не несут юридическую ответственность за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.-0-