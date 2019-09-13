Верховная рада распустила ЦИК Украины

13 сентября, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Верховная рада Украины приняла постановление о досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии страны.

Соответствующее решение поддержал 341 народный депутат при минимально необходимых 300.

"В соответствии с пунктом 21 части первой статьи 85 Конституции Украины и статьи 311 закона "О Центральной избирательной комиссии" и учитывая мотивированное представление президента Украины, Верховная рада постановляет: прекратить досрочно полномочия всего состава Центральной избирательной комиссии", - говорится в документе.

Президент страны Владимир Зеленский 9 сентября внес в Верховную раду представление о досрочном прекращении полномочий членов ЦИК, мотивировав его тем, что при осуществлении регистрации ЦИК якобы действовала предвзято и вопреки принципам, определенным избирательным законодательством. В представлении также отмечается, что 28 решений ЦИК были отменены судами.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-