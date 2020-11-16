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16 ноября 2020, 14:30

Верховная рада рассмотрит отмену карантина выходного дня

Фото УКРИНФОРМ
Фото УКРИНФОРМ
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16 ноября, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк зарегистрировала в парламенте проект постановления №4381 о рекомендации правительства отменить карантин выходного дня.

"Сегодня под моим руководством и руководством всех фракций и групп было зарегистрировано специальное постановление №4381 о рекомендации отменить карантин выходного дня ", - заявила Кондратюк. В то же время политик призвала местные органы власти и самоуправления ответственно относиться к внедрению карантинных мероприятий, поскольку, по ее мнению, сама конфронтация центра и регионов является абсолютно разрушительной для государства. По мнению Елены Кондратюк, карантин выходного дня не влияет на эпидемиологическую ситуацию в стране. "Перед введением подобных мер Кабмин должен был посоветоваться, во-первых, с парламентом страны, во-вторых, с учеными, общественностью и медиками", - подчеркнула Кондратюк, слова которой приводит УНН.

При этом Кондратюк призвала принять также и проект постановления №4320 "О своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемических мероприятий с целью надлежащей подготовки к такому усилению".

Народный депутат Алексей Гончаренко выразил мнение, что в Украине вместо введения локдауна выходного дня необходимо расширять тестирование населения, которое в настоящее время, на его взгляд, является недостаточным. "Сегодня Украина предпоследняя в Европе по количеству тестов на душу населения, - рассказал Гончаренко. - Один из вариантов тестирования - массовое, как это сделала Словакия, а сейчас планирует Австрия. Это действительно работает, это дает результат, это позволяет выявить бессимптомных больных, изолировать их и таким образом прервать распространение инфекции". По мнению народного депутата, общенациональное тестирование в масштабах Украины можно реализовать в регионах, где больше всего больных коронавирусом. Это даст значительно лучший результат, чем локдаун выходного дня, который лишь усугубляет экономический коронакризис, подчеркнул депутат.

Как сообщалось, 11 ноября Кабинет министров ввел в Украине карантин выходного дня - с 14 до 30 ноября. Согласно постановлению правительства, с 00.00 субботы до 00.00 понедельника дополнительно к ограничениям, которые предусмотрены в будние дни, запрещается прием посетителей в заведениях общественного питания. Деятельность спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов также под запретом. Помимо этого, в выходные в Украине закрываются торгово-развлекательные центры. В то же время разрешается работа продуктовых магазинов, деятельность АЗС без зон питания и СТО.

Решение о введении карантина выходного дня стало причиной массовых протестов украинских предпринимателей. Они требуют у правительства отмены этого постановления, а также принятия мер адекватной поддержки пострадавших сфер бизнеса.

В Украине по состоянию на 16 ноября лабораторно подтверждено 545 689 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них за сутки - 9 832. С момента вспышки в Украине скончались 9 697 зараженных.-0-

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