Верховная рада Украины назначила дату инаугурации Зеленского

16 мая, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Верховная рада Украины назначила инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского на 20 мая. Об этом говорится в постановлении №10270-2, за принятие которого проголосовали 315 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Согласно принятому постановлению, торжественное заседание Верховной рады по поводу принесения присяги на верность украинскому народу новоизбранным президентом Украины Владимир Зеленским состоится 20 мая в 10.00 в зале заседаний парламента.

В Верховной раде были зарегистрированы проекты постановлений о дате проведения инаугурации 17, 19, 20, 26, 28 мая и 1 июня. При этом был отозван один из документов, который предлагал провести торжественное заседание по случаю принесения присяги 1 июня.

Сам Владимир Зеленский настаивал на дате 19 мая и обращался к Верховной раде с требованием назначить инаугурацию именно на этот день.

Некоторые политики, историки, активисты настаивали, что 19 мая - крайне неудачная дата для инаугурации новоизбранного главы государства, поскольку эта дата является Днем памяти жертв политических репрессий.-0-