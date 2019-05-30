Верховная рада Украины не поддержала отставку правительства

30 мая, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Верховная рада Украины не поддержала отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

За отставку премьер-министра проголосовали 97 народных депутатов из 226 минимально необходимых для принятия решения.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время инаугурации заявил о намерении распустить Верховную раду и призвал членов правительства уйти в отставку. Вечером того же дня премьер-министр Владимир Гройсман заявил о своем решении уйти с должности и подал заявление на рассмотрение в Верховную раду.

Отставка премьер-министра означает и отставку всего состава Кабмина. В таком случае Верховная рада должна сформировать новый состав правительства. До начала его работы свои полномочия будет исполнять тот состав Кабмина, отставка которого была принята.-0-