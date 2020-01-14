Верховная рада Украины приняла заявление относительно ответственности Ирана за уничтожение самолета

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховная рада Украины приняла заявление в связи с трагической гибелью пассажиров самолета рейса PS 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в результате его уничтожения Ираном. Соответствующее решение поддержали 368 народных депутатов, сообщает Укринформ.

"Верховная рада Украины выражает глубокие и искренние соболезнования семьям и близким всех погибших и парламентам стран, граждане которых стали жертвами катастрофы 8 января 2020 года, и коллективу авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в связи с потерей коллег, высокий профессиональный уровень которых не вызывает никакого сомнения. Верховная рада Украины ожидает официальные извинения Исламской Республики Иран за уничтожение украинского самолета и гибель его экипажа и пассажиров, а также призывает Исламскую Республику Иран признать свою полную ответственность", - говорится в документе.

В то же время Верховная рада настаивает на необходимости проведения прозрачного, независимого и всестороннего расследования обстоятельств этой трагедии и призывает руководство Ирана к открытому сотрудничеству с иностранными государствами и международными организациями, а также предоставлению содействия их работе.

"Трагедия, произошедшая в небе над Тегераном, привлекла внимание к имеющимся системным проблемам в организации авиадвижения гражданских самолетов над территорией Ирана, которые требуют тщательного изучения и решения", - отмечается в заявлении.

Парламент призывает мировое сообщество и международные организации поддержать Украину в ее требовании относительно проведения расследования, установления всех виновных, их надлежащего наказания, возвращения тел погибших и осуществления иранской стороной всех компенсационных выплат.-0-