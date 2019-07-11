Верховная рада Украины приняла закон о принудительной химической кастрации педофилов

11 июля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Верховная Рада Украины приняла закон, который предусматривает введение в стране принудительной химической кастрации педофилов и создание открытого реестра лиц, осужденных за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. За принятие соответствующего решения проголосовали 247 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Закон определяет комплексный подход к совершенствованию законодательства в сфере противодействия сексуальным злоупотреблениям в отношении детей. Так, усиливается ответственность за изнасилование и развращение несовершеннолетних путем внесения изменений в Уголовный кодекс Украины. Документ предусматривает наказание в виде "принудительного введения осужденному антиандрогенных препаратов, состоящих из химических веществ, которые должны уменьшить либидо и сексуальную активность".

При этом законом установлено, что такое наказание не будет применяться к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет, и к лицам, старше 65 лет.

В то же время закон предусматривает создание публичного реестра лиц, осужденных к лишению свободы за изнасилование несовершеннолетних. Кабинет министров Украины должен обеспечить создание такого реестра в двухмесячный срок после вступления в силу закона.-0-