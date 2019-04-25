Верховная рада Украины приняла закон об украинском языке как единственном государственном

25 апреля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Верховная рада Украины приняла закон "О функционировании украинского языка как государственного". Об этом объявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время утреннего заседания. За принятие законопроекта проголосовали 278 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах.

Данным законом создается Национальная комиссия по стандартам государственного языка и вводится должность уполномоченного по защите государственного языка. Нацкомиссия будет состоять из девяти членов, которых будет назначать Кабинет министров. Среди полномочий этого органа - утверждение требований к уровням владения государственным языком для получения гражданства Украины. Нацкомиссия уполномочена организовывать и проводить экзамен на уровень владения государственным языком, а по его результатам выдавать соответствующие сертификаты, рассматривать жалобы и штрафовать за нарушение требований закона.

Согласно закону, владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей обязаны президент Украины, председатель Верховной Рады и его заместители, премьер-министр, все члены правительства, руководители государственных учреждений, предприятий и ведомств, народные депутаты, государственные служащие и должностные лица всех рангов, руководители и личный состав Нацполиции, судьи, адвокаты и нотариусы, руководители учебных заведений, педагоги и медицинские работники государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

Законом вводится Государственная программа содействия освоению украинского языка, который утверждает Кабинет министров. При этом речь идет о том, что на государственном уровне предусмотрена организация курсов украинского языка для взрослых. Также государство должно обеспечить возможность свободно овладеть государственным языком гражданам Украины, которые не имели такой возможности.

В то же время предполагается, что владение украинским станет обязательным для лиц, которые намерены получить гражданство Украины. Для этого необходимо будет сдать экзамен об уровне владения государственным языком в порядке, устанавливаемом правительством. По его результатам лицо получит соответствующий сертификат. Классификация уровней владения государственным языком будет разрабатываться и утверждаться Нацкомиссией с учетом рекомендаций Совета Европы по языковому образованию (CEFR).

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов. В то же время закон предусматривает, что сопровождение культурных, развлекательных и зрелищных мероприятий в Украине должно вестись на государственном языке. В случае если конферанс осуществляет лицо, не владеющий им, организатор должен обеспечить перевод такого выступления на государственный язык.

Подавляющее большинство норм закона вступает в силу через два месяца после его опубликования в парламентской газете "Голос Украины". В то же время в определенных случаях этот срок увеличен. Например, в сфере печатных СМИ законом предусмотрен переходный период продолжительностью 30 месяцев.

В первом чтении Верховная рада приняла этот закон 4 октября прошлого года. Подготовка языкового законопроекта ко второму чтению длилась около четырех месяцев. За это время Комитет Верховной рады по вопросам культуры и духовности обработал более 2 тыс. поправок, поступивших от народных депутатов. К рассмотрению законопроекта во втором чтении парламентарии приступили 28 февраля этого года.-0-