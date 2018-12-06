Верховная рада Украины проголосовала за прекращение действия договора о дружбе с Россией

6 декабря, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Верховная рада приняла закон "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией", внесенный президентом Украины.
За принятие соответствующего решения проголосовали 277 народных депутатов при минимально необходимых 226.
Закон устанавливает, что действие договора о дружбе с Россией будет прекращено с 1 апреля 2019 года.
Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко 3 декабря внес в Верховную раду проект закона о приостановке действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.-0-
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