Верховная рада Украины проголосовала за прекращение действия договора о дружбе с Россией

6 декабря, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Верховная рада приняла закон "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией", внесенный президентом Украины.

За принятие соответствующего решения проголосовали 277 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Закон устанавливает, что действие договора о дружбе с Россией будет прекращено с 1 апреля 2019 года.

Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко 3 декабря внес в Верховную раду проект закона о приостановке действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.-0-