29 августа, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Верховная рада утвердила новое правительство Украины в составе 15 министров и двух вице-премьеров. За него проголосовал 281 депутат при 226 необходимых.

Число министерств было сокращено на три. Были объединены министерства энергетики и экологии, а также министерства экономики и аграрной политики. Министерство по делам молодежи и спорта было объединено с министерством культуры.

Из прежнего состава кабинета свой пост главы МВД сохранил Арсен Аваков.

Дмитрий Кулеба занял пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Михаил Федоров - пост вице-премьера - министра цифровой трансформации.

Тимофей Милованов получил пост министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Оксана Маркарова - министра финансов, Алексей Оржель - министра энергетики и защиты окружающей среды, Владислав Криклий - министра инфраструктуры, Алена Бабак - министра развития общин и территорий, Анна Новосад - министра образования и науки, Зоряна Скалецкая - министра здравоохранения, Владимир Бородянский - министра культуры, молодежи и спорта, Юлия Соколовская - министра социальной политики, Оксана Коляда - министра по делам ветеранов, а также неподконтрольных территорий, Дмитрий Дубилет - министра Кабинета министров, Денис Малюська - министра юстиции.

До этого Рада по представлению президента утвердила Вадима Пристайко министром иностранных дел и Андрея Загороднюка - министром обороны.-0-