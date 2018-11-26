Верховная рада утвердила введение военного положения на Украине на 30 дней

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховная рада Украины утвердила введение военного положения в стране на 30 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Украины.
Петр Порошенко заявил, что введение военного положения будет введено во всех приграничных областях Украины и в морской акватории Черного и Азовского морей.
В свою очередь, УКРИНФОРМ сообщает, что военное положение вводится в 10 областях Украины. За соответствующее решение проголосовали 276 депутатов.-0-
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