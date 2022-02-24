Верховная рада утвердила ввод военного положения на всей территории Украины

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховная рада утвердила указ президента Украины Владимира Зеленского о введении военного положения на всей территории страны, сообщает Укринформ.

Такое решение поддержали 300 народных депутатов.

Как пишет РБК-Украина, на период действия военного положения органы государственной и местной власти, военные командования получают дополнительные полномочия с целью скорейшей стабилизации ситуации. В то же время могут ограничиваться многие права и свободы граждан.

В законе о правовом режиме военного положения прописаны возможные ограничения для граждан Украины во время действия военного положения. К ним относятся обязательная трудовая повинность, отчуждение личного имущества, ограничение передвижения граждан, транспортных средств, комендантский час, запрет на торговлю оружием, алкоголем и химическими препаратами, запрет на проведение массовых мероприятий, митингов, забастовок, контроль работы телевизионных и радиоцентров, средств массовой информации, ограничение пользования средствами связи, в т.ч. интернетом, запрет деятельности партий, общественных организаций, которые несут угрозу независимости страны, ее территориальной целостности, подрывают безопасность, пропагандируют войну, запрет военнообязанным менять место жительства. Отмечается, что не все указанные меры могут применяться в полном объеме.

Владимир Зеленский призвал украинцев соблюдать спокойствие и оставаться дома.

Сегодня утром президент России Владимир Путин заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.-0-

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