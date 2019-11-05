Верховный суд Испании выдал новые ордера на арест экс-советников Пучдемона

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал новые европейские ордера на арест экс-советников бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщает испанская газета El Pais .

После незаконного референдума о независимости Каталонии экс-советники Карлеса Пучдемона Антони Комин, Клара Понсати и Луис Пуч вместе с ним покинули Испанию в октябре 2017 года.

14 октября этого года Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, выступавших за независимость региона, к срокам от 9 до 13 лет тюремного заключения. Все обвинения были связаны с референдумом о независимости. Правительство королевства объявило голосование незаконным, лидеры каталонского сепаратистского движения обвинялись в подстрекательстве к мятежу и растрате государственных средств. Был выдан новый европейский ордер на арест Карлеса Пучдемона.

Во время референдума о независимости Каталонии 1 октября 2017 года 90% пришедших на участки каталонцев проголосовали за независимость от Испании. Правительство королевства и Конституционный суд признали референдум незаконным.-0-