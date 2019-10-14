Верховный суд Испании вынес приговор лидерам каталонских сепаратистов

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, выступающих за независимость региона, к срокам от 9 до 13 лет тюремного заключения, сообщает Euronews .

Бывший заместитель главы правительства автономной области Ориол Жункерас получил максимальное наказание - 13 лет лишения свободы. Он обвиняется в подстрекательстве к мошенничеству и неправомерном использовании государственных средств.

Экс-лидер Национальной каталонской ассамблеи Жорди Санчес и председатель организации "Омниум културал" Жорди Куишарт приговорены к 9 годам тюремного заключения. Бывший спикер парламента региона Карме Форкадель - к 11 с половиной годам.

Все обвинения связаны с референдумом о независимости, который состоялся в Каталонии 1 октября 2017 года. Голосование было объявлено незаконным испанским правительством.

Судебный процесс начался в феврале 2019 года. Лидеров каталонского сепаратистского движения обвиняли в подстрекательстве к мятежу и растрате государственных средств.-0-