Версальский дворец во Франции открылся после карантина

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дворцовый комплекс Версаля (расположен к юго-западу от Парижа) открыл свои двери для посетителей сегодня - впервые после закрытия на карантин из-за коронавируса, который продлился 82 дня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию France Info.

Прекращение работы на столь долгий срок произошло во дворце лишь второй раз в истории. Первый раз пришелся на 1939 год и был связан с началом Второй мировой войны.

Сегодня комплекс работает в обычном режиме: с 9.00 до 18.30 (10.00-19.30 по минскому времени).

Для посетителей также будут открыты дворцы Большой и Малый Трианон, ферма Марии-Антуанетты, парк с фонтанами.

Посещение дворцов группами с гидом будет доступно только с 10 июня, причем число посетителей в группе не должно превышать 10 человек.

Вечерние сеансы работы фонтанов с подсветкой отменены. Также отменены все июньские концерты и оперные спектакли.

В Версале закрыты камеры хранения, при этом запрет на вход в музеи с большими сумками, зонтиками и колясками оставлен в силе. Закрыты рестораны и кафе, а также магазин сувениров. Есть принесенную с собой пищу и пить воду разрешено только находясь в парке.

Посетители обязаны строго соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски (их надо брать с собой). Всем настоятельно рекомендуют заказывать билеты через интернет.

Движение по залам будет организовано в одну сторону, потоки людей нигде не будут пересекаться. Общее число посетителей в час теперь не должно превышать 500 человек. Получается, что в день дворец смогут посетить всего 4,5 тыс. человек. Для сравнения, в июне 2019 года дневной показатель достигал 27 тыс.

Комплекс на 87% находится на самофинансировании и из-за пандемии переживает сложные времена. По мнению руководства дворца, Версаль, как и Лувр, нуждаются в поддержке государства, от этого зависит судьба всего музейного сектора.

Всего в версальском комплексе работают около 1 тыс. человек. На период карантина большинство из них были переведены на удаленную работу. Часть персонала была задействована в очистке от пыли гигантского Зеркального зала - впервые с 2007 года. Как отметил в интервью телеканалу BFM директор версальского комплекса Лоран Саломе, из-за того, что число посетителей теперь будет сильно ограничено, те, кто посетит Версаль, смогут увидеть Зеркальный зал во всем его великолепии - не заполненный толпами людей, как это было раньше.-0-