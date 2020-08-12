Версальский дворец во Франции потерял с начала пандемии 45 млн евро

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за отсутствия иностранных туристов в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса, французский Версаль потерял около 45 млн евро, сообщает газета Le Figaro.

По словам директора Версальского дворца Катрин Пегар, со времени открытия дворцово-паркового ансамбля 6 июня в день его посещают до 10 тыс. гостей, что на треть меньше, чем обычно. При этом почти все посетители французы. Хотя постепенно начинают появляться туристы из Германии, Нидерландов и Италии.

"Раньше 80% всех посетителей составляли иностранцы. Сейчас из-за отсутствия иностранных туристов посещаемость падает. С начала пандемии Версаль потерял около 45 млн евро прибыли", - отмечает Катрин Пегар.

Однако, по словам директора музея, потеря прибыли не скажется на зарплате персонала. В замке работают примерно 1 тыс. человек, около 20 тыс. обслуживают прилегающую территорию.-0-