Вертолет НАТО упал в море недалеко от греческого острова Кефалония

Фото Global Look Press
29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вертолет НАТО упал в море в 85 км от греческого острова Кефалония, сообщает греческий телеканал ERT.
Государственный телеканал сообщает, что вертолет взлетел с палубы канадского фрегата. По предварительной информации, крушение вертолета произошло в районе, который контролирует итальянская сторона.
В район катастрофы направились итальянский фрегат и другие натовские корабли. Планируется, что они примут участие в поисково-спасательной операции. В море были обнаружены обломки вертолета.
На борту вертолета находились шесть человек, судьба которых неизвестна.-0-