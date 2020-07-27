Вертолет разбился в Испании, есть погибшие

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере два человека погибли в результате крушения вертолета в провинции Севилья (автономное сообщество Андалусия, Испания). Об этом сообщает испанское издание 20 minutos.

Уточняется, что инцидент произошел около 8.00 по местному времени в муниципалитете Педрера. По данным газеты Las Provincias, вертолет летел на очень низкой высоте, задел дерево и упал. Возгорание после падения не последовало. По информации, предоставленной полицией, два человека оказались в ловушке внутри рухнувшего вертолета, оба скончались.

К месту происшествия оперативно прибыли пожарные, медики и сотрудники правоохранительных органов. Район инцидента оцеплен.

Причины случившегося устанавливаются, начато расследование.-0-