Вертолет с молодоженами рухнул в Техасе

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уилл Бейлер и Бейли Акерман поженились на ранчо семьи мужа и после свадебной церемонии улетели на вертолете в свадебное путешествие. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Молодожены погибли через полтора часа после свадьбы, когда их вертолет упал в Ювалде, штат Техас. Вертолет врезался в холм. Уилл, Бейдли и пилот погибли.

Полицейские и родственники погибших прочесывали окрестности, и на рассвете обнаружили обломки вертолета.

Причины происшествия выясняются.-0-