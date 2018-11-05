Вертолет с молодоженами рухнул в Техасе

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уилл Бейлер и Бейли Акерман поженились на ранчо семьи мужа и после свадебной церемонии улетели на вертолете в свадебное путешествие. Об этом сообщает телеканал ABC News.
Молодожены погибли через полтора часа после свадьбы, когда их вертолет упал в Ювалде, штат Техас. Вертолет врезался в холм. Уилл, Бейдли и пилот погибли.
Полицейские и родственники погибших прочесывали окрестности, и на рассвете обнаружили обломки вертолета.
Причины происшествия выясняются.-0-
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