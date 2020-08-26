Вертолет совершил аварийную посадку в Сочи

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Частный вертолет совершил аварийную посадку в районе Красной Поляны в Сочи (РФ), есть пострадавшие. Об этом сообщили ТАСС в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России по городу Сочи.

Инцидент произошел днем 26 августа в районе хребта Аибга. На борту частного вертолета Robinson находились четыре человека: один пилот и три пассажира, двое из них пострадали, уточнили в МЧС РФ. К месту происшествия выдвинулся вертолет Южного авиационного поисково-спасательного центра МЧС России для эвакуации пострадавших.

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