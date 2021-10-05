Вертолет упал в океан в Канаде

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб в результате падения вертолета над Тихим океаном вблизи Солнечного побережья Британской Колумбии в Канаде, сообщает CBC.

По данным Совета по безопасности на транспорте (TSB), вертолет Kaman K-MAX использовался в коммерческих целях для лесозаготовок с 1990-х годов. Он рассчитан на подъем грузов более половины собственного веса.

Известно, что на борту летательного аппарата находился только пилот. Обломки вертолета первыми обнаружили очевидцы происшествия. Пилота рядом не было. Коронерская служба Британской Колумбии расследует его смерть.-0-