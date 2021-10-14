Вертолет ВМС Австралии упал в море

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое военнослужащих пострадали при падении вертолета Военно-морских сил Австралии в Филиппинское море, сообщает ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство страны.

В оборонном ведомстве отметили, что вертолет MH-60R Seahawk осуществлял плановую разведывательную миссию над морем, когда экипаж принял решение совершить аварийную посадку на воду. Трое военнослужащих ВМС, находившихся на борту, успели покинуть машину. "Они получили незначительные травмы и находятся в безопасности", - подчеркнули в ведомстве.

Как заявил министр обороны Австралии Питер Даттон, его ведомство проведет "срочное расследование случившегося, чтобы понять, что пошло не так". "Мы хотим извлечь уроки из произошедшего", - сказал он в интервью одной из радиостанций.-0-