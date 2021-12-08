Вертолет ВВС Перу пропал при выполнении гуманитарной операции

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш ВВС Перу пропал 7 декабря в ходе выполнения гуманитарной операции. Об этом сообщило в своем Twitter военно-воздушное ведомство южноамериканской республики, информирует ТАСС.

Как отмечается в заявлении, 7 декабря примерно в 11.52 (19.52 мск) вертолет Ми-171Ш ВВС Перу вылетел из столичного международного аэропорта имени Хорхе Чавеса в город Сан-Рамон, регион Хунин. По пути в город Пукальпа связь с воздушным судном, не добравшимся до промежуточного пункта, была потеряна в 12.49 (20.49 мск). В ведомстве пояснили, что судно осуществляло рейс в ходе программы Министерства развития и социальной интеграции по оказанию помощи населению труднодоступных сельских районов.

К поискам пропавшего воздушного судна подключили самолет C-26B и вертолет Ми-17 (Ми-8), однако из-за плохих метеоусловий в зоне его возможного нахождения их использование было невозможно. В район Сан-Матео (столичный департамент страны), где, как считают в ВВС, может находиться пропавший вертолет, направлена группа спецназа для проведения наземной поисково-спасательной операции.

Сведения о числе пассажиров и грузе, находившемся на борту вертолета, не уточняются.-0-